Мишустин призвал продолжать вакцинацию от ковида в нерабочие дни

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к главам регионов и попросил их внимательно проследить за тем, чтобы ПЦР-тестирование на коронавирус и вакцинация продолжались в том числе и в предстоящие нерабочие дни.

"Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации. Иначе справиться с распространением инфекции невозможно. Более того, на должном уровне необходимо поддерживать уровень тестирования в регионах, чтобы вовремя выявлять заболевших, оказывать им помощь, обезопасить окружающих от заражения", — отметил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.