Мишустин призвал продолжать вакцинацию от ковида в нерабочие дни
Он также отметил необходимость вовремя выявлять заболевших и оказывать им помощь.
Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к главам регионов и попросил их внимательно проследить за тем, чтобы ПЦР-тестирование на коронавирус и вакцинация продолжались в том числе и в предстоящие нерабочие дни.
"Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации. Иначе справиться с распространением инфекции невозможно. Более того, на должном уровне необходимо поддерживать уровень тестирования в регионах, чтобы вовремя выявлять заболевших, оказывать им помощь, обезопасить окружающих от заражения", — отметил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.
Напомним, что несколько дней назад президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. При этом губернаторам разрешили продлевать ограничения, связанные с распространением ковида, даже после окончания режима нерабочих дней в зависимости от ситуации.
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