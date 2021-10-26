НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Собянин сообщил о росте госпитализаций пациентов с ковидом в Москве

Несмотря на такую статистику, показатели снизились по сравнению с предыдущим периодом.

26 октября, 11:50
<p>Фото © Агентство городских новостей “Москва”</p>

Фото © Агентство городских новостей “Москва”

Мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что число госпитализаций заболевших ковидом в городе увеличилось. Об этом в "Телеграме" сообщает канал "Правительство России".

"Количество заболевших выросло на 14%, число госпитализаций на 10%. Рост серьёзный, но эти показатели ниже, чем за прошлый период", — сообщил мэр.

По словам Собянина, это связано с тем, что большинство москвичей уже вакцинировались, а наличие прививки снижает тяжесть заболевания.

Песков: Локдаун в Москве не планируется

Песков: Локдаун в Москве не планируется

Ранее Лайф рассказывал, как за москвичами будут следить в период режима самоизоляции с 28 октября по 7 ноября. Новый подход к контролю несколько озадачил москвичей, но совсем не удивил профессионалов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1