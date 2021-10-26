Собянин сообщил о росте госпитализаций пациентов с ковидом в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что число госпитализаций заболевших ковидом в городе увеличилось. Об этом в "Телеграме" сообщает канал "Правительство России".

"Количество заболевших выросло на 14%, число госпитализаций — на 10%. Рост серьёзный, но эти показатели ниже, чем за прошлый период", — сообщил мэр.

По словам Собянина, это связано с тем, что большинство москвичей уже вакцинировались, а наличие прививки снижает тяжесть заболевания.