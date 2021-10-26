Собянин сообщил о росте госпитализаций пациентов с ковидом в Москве
Несмотря на такую статистику, показатели снизились по сравнению с предыдущим периодом.
Фото © Агентство городских новостей “Москва”
Мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что число госпитализаций заболевших ковидом в городе увеличилось. Об этом в "Телеграме" сообщает канал "Правительство России".
"Количество заболевших выросло на 14%, число госпитализаций — на 10%. Рост серьёзный, но эти показатели ниже, чем за прошлый период", — сообщил мэр.
По словам Собянина, это связано с тем, что большинство москвичей уже вакцинировались, а наличие прививки снижает тяжесть заболевания.
Ранее Лайф рассказывал, как за москвичами будут следить в период режима самоизоляции с 28 октября по 7 ноября. Новый подход к контролю несколько озадачил москвичей, но совсем не удивил профессионалов.
Комментариев: 0