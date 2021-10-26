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Регион
Опубликовано 26 октября 2021, 11:46

Число центров экспресс-тестирования на коронавирус в Москве увеличат до 50

Паспорт — единственное, что потребуется для проверки; результат обещают в течение 15 минут.

Власти Москвы увеличат количество центров экспресс-тестирования на коронавирус до 50 пунктов уже с 29 октября. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин, выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией. Он подчеркнул, что эксперимент по экспресс-тестированию показал свою эффективность.

"С пятницы этой недели мы увеличим количество таких центров до 50: развернём 20 центров в транспортно-пересадочных узлах и пунктах МФЦ", — уточнил Собянин.

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Невакцинированным и не болевшим ковидом россиянам при госпитализации сделают экспресс-тесты

Напомним, бесплатное экспресс-тестирование на ковид запустили в Москве 11 октября. Для того чтобы проверить вероятность заражения, нужен лишь паспорт. Результат станет известен уже в течение 15 минут. Сперва таких пунктов было 20, а с 18 октября их количество увеличили до 30.


Ранее президент Владимир Путин поручил кратно увеличить охват тестирования россиян на коронавирус. Это поспособствует раннему выявлению носителей инфекции и изоляции их самих, а также контактных лиц.

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Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Марина Калегина
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