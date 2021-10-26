Число центров экспресс-тестирования на коронавирус в Москве увеличат до 50

Паспорт — единственное, что потребуется для проверки; результат обещают в течение 15 минут.

Власти Москвы увеличат количество центров экспресс-тестирования на коронавирус до 50 пунктов уже с 29 октября. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин, выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией. Он подчеркнул, что эксперимент по экспресс-тестированию показал свою эффективность.

"С пятницы этой недели мы увеличим количество таких центров до 50: развернём 20 центров в транспортно-пересадочных узлах и пунктах МФЦ", — уточнил Собянин.