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Число центров экспресс-тестирования на коронавирус в Москве увеличат до 50

Для того чтобы проверить вероятность заражения, нужен лишь паспорт. Результат станет известен уже в течение 15 минут.

26 октября, 11:46

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Власти Москвы увеличат количество центров экспресс-тестирования на коронавирус до 50 пунктов уже с 29 октября. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин, выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией. Он подчеркнул, что эксперимент по экспресс-тестированию показал свою эффективность.

"С пятницы этой недели мы увеличим количество таких центров до 50: развернём 20 центров в транспортно-пересадочных узлах и пунктах МФЦ", — уточнил Собянин.

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Напомним, бесплатное экспресс-тестирование на ковид запустили в Москве 11 октября. Для того чтобы проверить вероятность заражения, нужен лишь паспорт. Результат станет известен уже в течение 15 минут. Сперва таких пунктов было 20, а с 18 октября их количество увеличили до 30.


Ранее президент Владимир Путин поручил кратно увеличить охват тестирования россиян на коронавирус. Это поспособствует раннему выявлению носителей инфекции и изоляции их самих, а также контактных лиц.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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