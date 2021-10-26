В Видном произошёл взрыв газа в квартире, где было пятеро детей

Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в подмосковном Видном. По данным источника Лайфа, в квартире на первом этаже, предварительно, произошла утечка. В момент ЧП там находились пятеро детей.

Их уже осмотрели врачи, тяжело пострадавших нет. В квартире также выбило окна.