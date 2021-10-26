В Видном произошёл взрыв газа в квартире, где было пятеро детей
По данным нашего источника, семья состоит на учёте. Где в момент ЧП были родители, неизвестно.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в подмосковном Видном. По данным источника Лайфа, в квартире на первом этаже, предварительно, произошла утечка. В момент ЧП там находились пятеро детей.
Их уже осмотрели врачи, тяжело пострадавших нет. В квартире также выбило окна.
Возраст детей — от 1,5 до 8 лет. Их семья состоит на учёте. Где в момент взрыва были родители, неизвестно.
А накануне, 25 октября, взрыв газа произошёл в Набережных Челнах. Как писал Лайф, в результате произошло обрушение на уровне четвёртого и пятого этажей. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку, однако она затем скончалась в больнице. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, тоже был спасён. Сегодня на месте продолжаются работы по разбору завалов, но людей под обломками больше нет.
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