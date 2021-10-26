Жильцы сбрасывали детей из окон: В многоэтажке в Балтийске произошёл взрыв
В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные службы.
Кадр из видео © t.me / "Калининград № 1"
В многоэтажке в Балтийске произошёл взрыв. Видео © t.me / Калининград №1
В городе Балтийске Калининградской области в одной из квартир многоэтажки произошёл взрыв. Местные жители пытаются эвакуироваться самостоятельно. В Сети появились кадры с места происшествия — на них жильцы сбрасывают из окон детей, а другие ловят их на земле.
По предварительным данным, пожар произошёл в квартире на первом этаже. На кадрах видно, что взрывная волна выбила окна соседних помещений на втором и третьем этажах. В одной из квартир полыхает огонь, из окон валит дым. На земле разбросаны разбитые стёкла и части оконных рам.
"Предположительно, хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 50 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Как рассказал Лайфу пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, Антон Алиханов выехал на место ЧП.
А накануне, 25 октября, взрыв газа произошёл в Набережных Челнах. Как писал Лайф, в результате произошло обрушение на уровне четвёртого и пятого этажей. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку, однако она затем скончалась в больнице. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, тоже был спасён. Сегодня на месте продолжаются работы по разбору завалов, но людей под обломками больше нет.
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