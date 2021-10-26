В многоэтажке в Балтийске произошёл взрыв. Видео © t.me / Калининград №1

В городе Балтийске Калининградской области в одной из квартир многоэтажки произошёл взрыв. Местные жители пытаются эвакуироваться самостоятельно. В Сети появились кадры с места происшествия — на них жильцы сбрасывают из окон детей, а другие ловят их на земле.

По предварительным данным, пожар произошёл в квартире на первом этаже. На кадрах видно, что взрывная волна выбила окна соседних помещений на втором и третьем этажах. В одной из квартир полыхает огонь, из окон валит дым. На земле разбросаны разбитые стёкла и части оконных рам.

"Предположительно, хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 50 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.