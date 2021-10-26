Убитыми в московской квартире оказались бывший топ-менеджер банка, его жена и сын
В прошлом сотрудник финансового учреждения был осуждён за вывод крупной суммы денег за границу и преднамеренное банкротство.
Михаил Яхонтов. Фото © Telegram / SHOT
Убитыми в квартире на Мосфильмовской улице в Москве оказались бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его жена и сын. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
В 2016 году Яхонтов был задержан по подозрению в выводе за границу 600 миллионов рублей и намеренном объявлении банкротства. Экс-заместителя управляющего московским филиалом банка отправили под арест, а позже приговорили к шести годам тюрьмы, которые он отсидел с учётом СИЗО и вышел на свободу. При этом, по данным Mash, он также должен был выплатить почти 8,5 миллиарда рублей.
Как сообщал Лайф, семья не выходила на связь с воскресенья. По предварительным данным, у восьмилетнего ребёнка перелом шеи, а у его родителей зафиксированы ножевые ранения.
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