НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Убитыми в московской квартире оказались бывший топ-менеджер банка, его жена и сын

В прошлом сотрудник финансового учреждения был осуждён за вывод крупной суммы денег за границу и преднамеренное банкротство.

26 октября, 11:26
5270

Михаил Яхонтов. Фото © Telegram / SHOT

Убитыми в квартире на Мосфильмовской улице в Москве оказались бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его жена и сын. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В 2016 году Яхонтов был задержан по подозрению в выводе за границу 600 миллионов рублей и намеренном объявлении банкротства. Экс-заместителя управляющего московским филиалом банка отправили под арест, а позже приговорили к шести годам тюрьмы, которые он отсидел с учётом СИЗО и вышел на свободу. При этом, по данным Mash, он также должен был выплатить почти 8,5 миллиарда рублей.

Убившую деда москвичку арестовали до середины декабря

Убившую деда москвичку арестовали до середины декабря

Как сообщал Лайф, семья не выходила на связь с воскресенья. По предварительным данным, у восьмилетнего ребёнка перелом шеи, а у его родителей зафиксированы ножевые ранения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1