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Лайф публикует видео момента падения крана на строящуюся поликлинику в Хабаровске

В результате происшествия погиб разнорабочий, а сам крановщик госпитализирован в тяжёлом состоянии.

26 октября, 11:24

Падение крана на строящуюся поликлинику в Хабаровске. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом падения башенного крана на строящееся здание детской поликлиники в Хабаровске. На кадрах видно, как стрела крана при повороте отклоняется назад и вся конструкция падает.

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Напомним, жертвой стал разнорабочий, а сам крановщик госпитализирован в тяжёлом состоянии. По факту трагедии проводится прокурорская проверка.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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