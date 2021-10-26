Тренер вратарей сборной России Кафанов возглавил "Ростов"

Главным тренером "Ростова" назначен тренер вратарей сборной России и ассистент Валерия Карпина Виталий Кафанов, об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Дона.

В клубе пожелали удачи Кафанову и Тедееву в работе с "Ростовом". Добавим, что Кафанов до этого входил в тренерский штаб Валерия Карпина, а затем вместе с ним приступил к работе в сборной России.