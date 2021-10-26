Тренер вратарей сборной России Кафанов возглавил "Ростов"
До этого командой руководили легендарный Юрий Сёмин и наставник молодёжки Заур Тедеев.
Фото © ФК "Ростов"
Главным тренером "Ростова" назначен тренер вратарей сборной России и ассистент Валерия Карпина Виталий Кафанов, об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Дона.
"Виталий Кафанов назначен главным тренером "Ростова", Заур Тедеев будет работать в статусе старшего тренера основного состава", — говорится в сообщении.
В клубе пожелали удачи Кафанову и Тедееву в работе с "Ростовом". Добавим, что Кафанов до этого входил в тренерский штаб Валерия Карпина, а затем вместе с ним приступил к работе в сборной России.
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