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"Впервые слышу": В "Сассуоло" назвали слухами информацию о подписании Миранчука зимой

Ранее стало известно, что россиянин может в ближайшие месяцы покинуть клуб из Бергамо.

26 октября, 10:53
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Спортивный директор итальянского "Сассуоло" Джованни Руссо назвал слухами информацию о возможном переходе в команду российского полузащитника Алексея Миранчука.

"Впервые об этом слышу. Мы следим за многими качественными игроками, но информация по Миранчуку — обыкновенный слух, потому что вопрос об аренде игроков ещё не рассматривался", — отметил Руссо в беседе со Sport24.

При этом он подчеркнул, что пока не знает, какая ситуация будет зимой, а сам клуб заинтересован в подписании хороших игроков.

Миранчук может перейти из "Аталанты" в "Сассуоло" уже зимой

Миранчук может перейти из "Аталанты" в "Сассуоло" уже зимой

Ранее Лайф сообщал, что Алексей Миранчук может перейти из "Аталанты" в "Сассуоло" ближайшей зимой. При этом россиянин может помочь клубу из Бергамо в вопросе подписания полузащитника Жереми Бога.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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