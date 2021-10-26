Спортивный директор итальянского "Сассуоло" Джованни Руссо назвал слухами информацию о возможном переходе в команду российского полузащитника Алексея Миранчука.

"Впервые об этом слышу. Мы следим за многими качественными игроками, но информация по Миранчуку — обыкновенный слух, потому что вопрос об аренде игроков ещё не рассматривался", — отметил Руссо в беседе со Sport24.

При этом он подчеркнул, что пока не знает, какая ситуация будет зимой, а сам клуб заинтересован в подписании хороших игроков.