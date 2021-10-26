"Впервые слышу": В "Сассуоло" назвали слухами информацию о подписании Миранчука зимой
Ранее стало известно, что россиянин может в ближайшие месяцы покинуть клуб из Бергамо.
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Спортивный директор итальянского "Сассуоло" Джованни Руссо назвал слухами информацию о возможном переходе в команду российского полузащитника Алексея Миранчука.
"Впервые об этом слышу. Мы следим за многими качественными игроками, но информация по Миранчуку — обыкновенный слух, потому что вопрос об аренде игроков ещё не рассматривался", — отметил Руссо в беседе со Sport24.
При этом он подчеркнул, что пока не знает, какая ситуация будет зимой, а сам клуб заинтересован в подписании хороших игроков.
Ранее Лайф сообщал, что Алексей Миранчук может перейти из "Аталанты" в "Сассуоло" ближайшей зимой. При этом россиянин может помочь клубу из Бергамо в вопросе подписания полузащитника Жереми Бога.
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