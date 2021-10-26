Болельщица бросила на лёд лифчик во время матча "Вашингтона" Овечкина
Наш хоккеист отметился сразу двумя забитыми голами и стал одной из главных звёзд встречи.
Болельщица клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" бросила на лёд лифчик во время празднования гола нападающего команды Ти Джея Оши.
Hat trick bra for TJ Oshie! Does he get to keep that? #AllCaps pic.twitter.com/KOzuH8BNte— Cameron Newton (@CamBNewton) October 26, 2021
Произошло это после гола Оши в конце второго периода. Для нападающего он стал третьим в матче. По традиции болельщики в этот момент начинают бросать на лёд кепки, однако одна из фанаток решила сделать привычный обряд чуть более пикантным.
Добавим, что встреча "Вашингтона" против "Оттавы" завершилась со счётом 7:5 в пользу команды из столицы США. Одним из лучших игроков матча стал Александр Овечкин, который забросил две шайбы.
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