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Болельщица бросила на лёд лифчик во время матча "Вашингтона" Овечкина

Наш хоккеист отметился сразу двумя забитыми голами и стал одной из главных звёзд встречи.

26 октября, 09:01

Болельщица клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" бросила на лёд лифчик во время празднования гола нападающего команды Ти Джея Оши.

Произошло это после гола Оши в конце второго периода. Для нападающего он стал третьим в матче. По традиции болельщики в этот момент начинают бросать на лёд кепки, однако одна из фанаток решила сделать привычный обряд чуть более пикантным.

Дубль Овечкина помог "Вашингтону" победить "Оттаву" в НХЛ

Дубль Овечкина помог "Вашингтону" победить "Оттаву" в НХЛ

Добавим, что встреча "Вашингтона" против "Оттавы" завершилась со счётом 7:5 в пользу команды из столицы США. Одним из лучших игроков матча стал Александр Овечкин, который забросил две шайбы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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