Неизвестные проникли в дом баскетболиста Кулагина и ограбили его на два миллиона рублей
След преступников попыталась взять служебная собака, однако потеряла его уже через 300 метров.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Неизвестные проникли в дом баскетболиста питерского "Зенита" Дмитрия Кулагина в Новой Москве и ограбили его на сумму два миллиона рублей. Об этом пишет Mash.
В полицию обратился отец баскетболиста, который заявил, что воры украли часы Rolex, драгоценности, а также наличные, в том числе в валюте. Помочь найти воров могла служебная собака, однако след преступников она потеряла у забора дома Кулагина.
Добавим, что Кулагин является чемпионом Универсиады 2013 года в составе сборной России, а также победителем Евролиги сезона 2015/2016 в составе ЦСКА. В "Зенит" он перешёл в 2020 году после выступлений за "Локомотив-Кубань" из Краснодара.
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