Неизвестные проникли в дом баскетболиста Кулагина и ограбили его на два миллиона рублей

Неизвестные проникли в дом баскетболиста питерского "Зенита" Дмитрия Кулагина в Новой Москве и ограбили его на сумму два миллиона рублей. Об этом пишет Mash.

В полицию обратился отец баскетболиста, который заявил, что воры украли часы Rolex, драгоценности, а также наличные, в том числе в валюте. Помочь найти воров могла служебная собака, однако след преступников она потеряла у забора дома Кулагина.