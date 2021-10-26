За сутки в России от коронавируса умерло 1106 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

На прошлой неделе антирекорды по смертности от ковида фиксировались практически каждый день. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, главная причина таких печальных показателей заключается в низком уровне вакцинации населения. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию "понятной", так как наступил осенний период, дети вернулись в школы, а работники — в офисы, что и сыграло свою роль в распространении инфекции.