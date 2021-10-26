Более 1100 за сутки: В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от ковида
За весь период с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 232 775 летальных исходов.
Фото © ТАСС / Ярослав Беляев
За сутки в России от коронавируса умерло 1106 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
За весь период с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 232 775 летальных исходов.
На прошлой неделе антирекорды по смертности от ковида фиксировались практически каждый день. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, главная причина таких печальных показателей заключается в низком уровне вакцинации населения. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию "понятной", так как наступил осенний период, дети вернулись в школы, а работники — в офисы, что и сыграло свою роль в распространении инфекции.
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