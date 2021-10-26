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Более 1100 за сутки: В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от ковида

За весь период с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 232 775 летальных исходов.

26 октября, 08:32
<p>Фото © ТАСС / Ярослав Беляев</p>

Фото © ТАСС / Ярослав Беляев

За сутки в России от коронавируса умерло 1106 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

За весь период с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 232 775 летальных исходов.

Специалист объяснила отсутствие в России коллективного иммунитета к ковиду

Специалист объяснила отсутствие в России коллективного иммунитета к ковиду

На прошлой неделе антирекорды по смертности от ковида фиксировались практически каждый день. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, главная причина таких печальных показателей заключается в низком уровне вакцинации населения. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию "понятной", так как наступил осенний период, дети вернулись в школы, а работники — в офисы, что и сыграло свою роль в распространении инфекции.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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