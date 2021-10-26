Специалист объяснила отсутствие в России коллективного иммунитета к ковиду

Невысокие темпы вакцинации и постоянная мутация коронавируса являются двумя основными причинами того, что в России до сих пор нет коллективного иммунитета к инфекции. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

"Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм "дельта", который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации ещё хуже, чем у вакцинации", — отметила Баранова.

По её словам, формирование коллективного иммунитета к коронавирусу зависит от его дальнейших мутаций, а также от поведения людей и их отношения к профилактике ковида. Специалист также не исключила, что дельта-штамм вполне может стать последним вариантом вируса. В таком случае борьба с пандемией может оказаться гораздо легче, поскольку имеющиеся вакцины сохранят эффективность.