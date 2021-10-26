Профессор рассказала, кому может не потребоваться вакцинация

Есть категория людей, которым прививка от коронавируса может быть противопоказана, — те, у кого на данный момент уже достаточно высокий титр антител к ковиду. Так считает профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. По её мнению, в этом случае прививка может снизить сопротивляемость организма.

"Давайте разберём на примере. Вася Пупкин с высоким титром антител (более 1,5 тысячи BAU/мл), и ему нужна справка о выезде в Европу. Он в ближнем зарубежье делает прививку Johnson (для справки). В организм его попадает антиген, сначала немного, а потом больше, больше… Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются”, — приводит РИА "Новости" рассуждения Барановой.

По её мнению, может случиться так, что антитела будут потрачены на нейтрализацию антигена из вакцины. Он будет благополучно "убит", но клетки памяти информации об этом не получат. В итоге гипотетический Вася Пупкин останется с низким титром вместо прежнего высокого.

"Выходит, лучше б он дождался, пока антитела сами до 300 BAU/мл упадут, а не скакал за рубеж за справкой. Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод”, — полагает Баранова.

По её мнению, временно отложить вакцинацию следует и некоторым переболевшим ковидом. По данным учёной, примерно у 5% из них довольно высокий титр антител.