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"Книгу джунглей" в Англии решили проверить на расизм и другой "вредный контент"

Если в этой и других книгах найдут нетолерантные эпизоды, произведения получат специальные отметки.

26 октября, 02:34
<p>Кадр из мультфильма "Маугли", 1967, реж. Роман Давыдов</p>

Кадр из мультфильма "Маугли", 1967, реж. Роман Давыдов

Более десяти тысяч детских книг и журналов из архива Кембриджского университета проверят на "вредный контент" — упоминание рабства, расизма, колониализма и других социальных явлений, которые не соответствуют нынешним стандартам. Такое решение было принято после скандала вокруг романа "Убить пересмешника" Харпер Ли.

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Как пишет газета Daily Mail, после изучения все книги, где выявят такой контент, получат специальные отметки. Среди попавших под прицел — "Маленький дом в прерии" Лоры Инглз-Уайлдер, "Книга джунглей" Редьярда Киплинга, "Матильда" Роальда Даля и другие.

Как отмечается, в чёрном списке могут оказаться произведения, где можно встретить пропаганду домашнего насилия (такое усмотрели в "Красавице и чудовище"), освещение сексуальных меньшинств в дурном свете (например, при переодевании персонажа) и так далее.

При этом пока не уточняется, изымут ли "меченую" литературу из библиотек. Но, судя по предыдущим аналогичным случаям, это нельзя исключать.

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Вместе с тем Лайф напоминает, что ранее иностранцы восхитились словами Путина о недопустимости смены пола у детей. Российский лидер резко осудил трансгендерную идеологию, сравнив новую западную тенденцию с "преступлением против человечности".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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