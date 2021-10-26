"Книгу джунглей" в Англии решили проверить на расизм и другой "вредный контент"

Более десяти тысяч детских книг и журналов из архива Кембриджского университета проверят на "вредный контент" — упоминание рабства, расизма, колониализма и других социальных явлений, которые не соответствуют нынешним стандартам. Такое решение было принято после скандала вокруг романа "Убить пересмешника" Харпер Ли.

Как пишет газета Daily Mail, после изучения все книги, где выявят такой контент, получат специальные отметки. Среди попавших под прицел — "Маленький дом в прерии" Лоры Инглз-Уайлдер, "Книга джунглей" Редьярда Киплинга, "Матильда" Роальда Даля и другие.

Как отмечается, в чёрном списке могут оказаться произведения, где можно встретить пропаганду домашнего насилия (такое усмотрели в "Красавице и чудовище"), освещение сексуальных меньшинств в дурном свете (например, при переодевании персонажа) и так далее.

При этом пока не уточняется, изымут ли "меченую" литературу из библиотек. Но, судя по предыдущим аналогичным случаям, это нельзя исключать.