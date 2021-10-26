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Необычный улов: В Якутии чемпион по боксу на рыбалке достал косулю из ледяной воды

Когда животное пришло в себя и окрепло, его отвезли подальше от города и выпустили обратно в дикую природу.

26 октября, 01:55

В Якутии советский чемпион по боксу спас косулю, которая провалилась под лёд. Видео © Газета "Амма олоҕо"

В Якутии советский боксёр, победитель и призер чемпионатов СССР, участник Олимпийских игр 1992 года в Барселоне 58-летний Анатолий Филиппов вместе со своим зятем Александром Борохиным спас косулю, которая провалилась под лёд.

Как пишет газета "Амма олоҕо", мужчины увидели косулю во время подлёдной рыбалки. Та барахталась в ледяной шуге в попытке переплыть на другой берег. На тот момент она уже сильно ослабла. Филиппов и Борохин вытащили животное из воды и вызвали госинспекторов экологического надзора.

Пока те ехали, боксёр вместе с зятем оказали косуле первую помощь в здании станции юных натуралистов. В итоге с животным всё в порядке: её выпустили на охраняемом участке на 16-м километре дороги, ведущей в город.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии смелый экскаваторщик спас застрявшего в окне котёнка. Неравнодушный мужчина поднял ковш спецмашины на уровень третьего этажа и ловко вскарабкался наверх, чтобы вызволить животное из "ловушки".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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