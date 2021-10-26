Россиянам рассказали, когда можно добиться перерасчёта коммунальных платежей

Платить за некачественные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства по полной цене жители не обязаны. У них есть все основания получить перерасчёт или вовсе не платить, отметил генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

Беседуя с агентством "Прайм" эксперт в качестве примера привёл отопление в жилых помещениях. Его должны включать, когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха держится не выше 8 градусов.

"Запущенное отопление — это не просто булькающая вода в батареях, это соблюдение норм, когда температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18 градусов, а в угловых жилых помещениях – ниже +20 С", — указывает Сергей Минко.

Если же эти нормы не соблюдены, то потребители вправе требовать перерасчёт платы за услуги ЖКХ, говорит он. Эксперт также напоминает, что не должно быть не только холодно, но и жарко. Если температура в вашей комнате превышает больше чем на 4 градуса установленные нормативы, вы также имеете право жаловаться в управляющую компанию — они обязаны устранить данную проблему.

Сергей Минко поясняет, что за каждый час отключения отопления или его ненадлежащей работы полагается снижение оплаты на 0,15%. Более того, в таком же размере идет снижение оплаты за каждый градус отклонения от допустимой нормы. Так что, если в вашей комнате на 3 часа температура отклонялась от нормы на 3 градуса, то вам должны снизить оплату на 1,35%.