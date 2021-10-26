Цены на новые Lada вырастут из-за новых требований к дилерам

Компания АвтоВАЗ с 15 ноября начнёт регламентировать установку дополнительного оборудования на автомобили своего производства. В результате у дилеров стоимость машин вырастет на 8–30 тысяч рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники у крупных дилеров.

"Автомобили будут продаваться с аксессуарами, которые предписывает устанавливать завод, их дилер также обязан закупить у завода. Увеличение цены машины для клиента составит от 8000 до 30 000 рублей", — сказал газете представитель одной из таких компаний.

Ожидается, что новая политика АвтоВАЗа затронет все модели этого производителя. Набор дополнительного оборудования будет разным в зависимости от комплектации. Кому-то придётся в довесок получить защиту двигателя, кому-то — коврики в салон и багажник, декоративные молдинги.

Прежде АвтоВАЗ не включал такие аксессуары в стоимость минимальных комплектаций. С 18 октября же компания начала оснащать автомобили обязательным дорожным набором за 2400 рублей.