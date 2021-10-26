Иммунолог указал на главное отличие дельта-штамма коронавируса от предыдущих

Введение нерабочих дней из-за распространения дельта-штамма коронавируса в стране основано на высокой заразности этого варианта SARS-CoV-2, заявил врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Способность к инфицированию у этого вируса заметно выше, чем у предшествовавших вариантов, объяснил врач. Чтобы заразить человека, этого вида нужно чуть ли не в четыре раза меньше, чем в уханьском варианте, отметил эксперт.

"Кто-то из ВОЗ приводил сравнение, что если уханьским штаммом можно заболеть, пройдя мимо кашляющего человека, то вариантом "дельта" можно заразиться, если пройти мимо его носителя, который идёт без маски", — объяснил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

Самым надёжным способом обезопасить себя от штамма "дельта" Болибок назвал вакцинацию. По словам иммунолога, вакцина практически на 100% предотвращает смерть в результате этой болезни. Кроме того, уточнил врач, прививка предохраняет от тяжёлого течения CoVid-19.

"Если говорить именно про препарат "Спутник V", то он на 90 с лишним процентов даёт защиту от заражения коронавирусом", — заключил Владимир Болибок.

Ранее Лайф писал, что доктор Мясников рассказал, кто становится источником новых мутаций ковида. Врач отмечает, что этот процесс абсолютно естественный. По его мнению, более успешной всегда будет мутация более заразная.