Варфоломей встретился с Байденом и назвал его "нашим президентом"

Патриарх Константинопольский Варфоломей провёл встречу в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Они обсудили вопросы пандемии и вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-пул Белого дома.

"Я хотел бы объявить вам, что вместе с Его святейшеством Папой [Римским] и архиепископом Кентерберийским, главой англикан, а также религиозными лидерами мусульман и иудеев мы должны выступить с призывом ко всему миру облегчить доступ к вакцинации для всех, особенно для бедных людей, чтобы все были в безопасности", - заявил Варфоломей журналистам.

Примечательно, что по итогам встречи Варфоломей назвал Байдена "нашим президентом". В США Константинопольский патриархат располагает более чем 500 церквями и 20 монастырями.

"Наш президент здесь — человек верующий, человек с видением, и мы знаем, что он со своей значительной властью сделает вклад в этой замечательной стране и во всём мире с самым лучшим руководством и заданным направлением", - заявил Варфоломей.