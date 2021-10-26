Варфоломей встретился с Байденом и назвал его "нашим президентом"
Константинопольский патриархат располагает в США более чем 500 церквями и 20 монастырями.
Варфоломей. Фото © ТАСС / АР
Патриарх Константинопольский Варфоломей провёл встречу в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Они обсудили вопросы пандемии и вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-пул Белого дома.
"Я хотел бы объявить вам, что вместе с Его святейшеством Папой [Римским] и архиепископом Кентерберийским, главой англикан, а также религиозными лидерами мусульман и иудеев мы должны выступить с призывом ко всему миру облегчить доступ к вакцинации для всех, особенно для бедных людей, чтобы все были в безопасности", - заявил Варфоломей журналистам.
Примечательно, что по итогам встречи Варфоломей назвал Байдена "нашим президентом". В США Константинопольский патриархат располагает более чем 500 церквями и 20 монастырями.
"Наш президент здесь — человек верующий, человек с видением, и мы знаем, что он со своей значительной властью сделает вклад в этой замечательной стране и во всём мире с самым лучшим руководством и заданным направлением", - заявил Варфоломей.
Ранее Лайф сообщал, что патриарх Варфоломей был госпитализирован в США. Его поместили в больницу в связи с недомоганием из-за долгого перелёта и слишком насыщенного графика.
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