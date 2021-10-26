Адель поделилась секретом успеха с начинающими музыкантами

А вот насчёт совета самой же себе 19-летней — той, которая выпустила первый альбом, — Адель сказала, что предупредила бы себя о том, что любовь к жизни с годами будет всё меньше. Исполнительница также поведала зрителям, что первый за последние шесть лет альбом выйдет 19 ноября, но название отказалась открыть. Однако сообщила, что он самый личный из всех предыдущих.