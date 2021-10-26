Адель поделилась секретом успеха с начинающими музыкантами
Также певица рассказала о дате выхода нового альбома, но название отказалась открыть. Однако сообщила, что он самый личный из всех предыдущих.
Кадр из видео © Yuotube-канал Vogue "73 вопроса"
Британская певица и многократный лауреат премии "Грэмми" Адель поделилась секретом своих взаимоотношений с музыкой. Она раскрыла его, отвечая на вопрос ведущего YouTube-шоу журнала Vogue "73 вопроса", что бы она могла посоветовать начинающим музыкантам.
"Берегите сердце и делайте так, чтобы музыка оставалась опасной. Я живу по такому принципу", — сказала Адель в интервью на YouTube-шоу.
А вот насчёт совета самой же себе 19-летней — той, которая выпустила первый альбом, — Адель сказала, что предупредила бы себя о том, что любовь к жизни с годами будет всё меньше. Исполнительница также поведала зрителям, что первый за последние шесть лет альбом выйдет 19 ноября, но название отказалась открыть. Однако сообщила, что он самый личный из всех предыдущих.
Как рассказывал Лайф ранее, недавно Адель впервые за пять лет порадовала поклонников новым синглом. По словам пользователей, от музыкальной композиции и видеоряда у них бегут мурашки по коже, а на глаза наворачиваются слёзы.
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