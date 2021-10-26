В Приморье медики попались на подделке сертификатов о вакцинации от ковида
Предприимчивым сотрудникам больницы теперь грозит уголовная статья и тюремный срок.
Фото © УМВД РФ по Приморскому краю
В Шкотовском районе Приморского края полицейские задержали сотрудников больницы, которые занимались выдачей липовых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают в УМВД РФ по Приморскому краю.
"Установлены факты получения сотрудниками учреждения здравоохранения в Шкотовском районе денежного вознаграждения за подделку прививочных сертификатов", — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
Полицейские провели обыски и выявили у сотрудников медучреждений документы, доказывающие факт проведения фиктивной вакцинации у тридцати граждан. Теперь медикам грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.
Как мошенники наказывают антиваксеров: Александра Баязитова — о том, чем рискуют покупающие поддельные сертификаты о прививке
Раньше Лайф сообщал о том, что мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от ковида. Ранее этот вид мошенничества фиксировался летом, когда в Москве были введены QR-коды для посещения общепита.
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