В Приморье медики попались на подделке сертификатов о вакцинации от ковида

В Шкотовском районе Приморского края полицейские задержали сотрудников больницы, которые занимались выдачей липовых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают в УМВД РФ по Приморскому краю.

"Установлены факты получения сотрудниками учреждения здравоохранения в Шкотовском районе денежного вознаграждения за подделку прививочных сертификатов", — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Полицейские провели обыски и выявили у сотрудников медучреждений документы, доказывающие факт проведения фиктивной вакцинации у тридцати граждан. Теперь медикам грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.