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В Приморье медики попались на подделке сертификатов о вакцинации от ковида

Предприимчивым сотрудникам больницы теперь грозит уголовная статья и тюремный срок.

25 октября, 23:24
<p>Фото © УМВД РФ по Приморскому краю</p>

Фото © УМВД РФ по Приморскому краю

В Шкотовском районе Приморского края полицейские задержали сотрудников больницы, которые занимались выдачей липовых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают в УМВД РФ по Приморскому краю.

"Установлены факты получения сотрудниками учреждения здравоохранения в Шкотовском районе денежного вознаграждения за подделку прививочных сертификатов", сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Полицейские провели обыски и выявили у сотрудников медучреждений документы, доказывающие факт проведения фиктивной вакцинации у тридцати граждан. Теперь медикам грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Как мошенники наказывают антиваксеров: Александра Баязитова — о том, чем рискуют покупающие поддельные сертификаты о прививке

Как мошенники наказывают антиваксеров: Александра Баязитова — о том, чем рискуют покупающие поддельные сертификаты о прививке

Раньше Лайф сообщал о том, что мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от ковида. Ранее этот вид мошенничества фиксировался летом, когда в Москве были введены QR-коды для посещения общепита.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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