Жертвами стрельбы в торговом центре в Айдахо стали два человека
По предварительным данным, злоумышленник задержан. Подробности операции полиция не раскрывает.
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Два человека погибли, четверо ранены в городе Айдахо-Сити, где была открыта стрельба в торговом центре. Об этом сообщили в местном управлении полиции. Как отмечает Idahonews, деталей операции правоохранительные органы пока не раскрывают.
Известно лишь, что, когда полиция прибыла в торговый центр Boise Towne Square Mall после сообщений о стрельбе, там она встретила мужчину, который подходил под описание злоумышленника. С ним завязалась перестрелка. Звуки выстрелов были слышны на видео, которое публиковали люди из уже опустевшего здания. Затем сообщалось, что преступник арестован, он был один.
Ранее Лайф сообщал, что в США три человека пострадали в результате стрельбы на вечеринке. В ходе потасовки неизвестный достал пистолет и выстрелил в толпу возле дома.
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