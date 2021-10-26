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Жертвами стрельбы в торговом центре в Айдахо стали два человека

По предварительным данным, злоумышленник задержан. Подробности операции полиция не раскрывает.

25 октября, 23:01
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BreakinNewz01/status/1452766244961202177" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BreakinNewz01</a></p>

Фото © Twitter / BreakinNewz01

Два человека погибли, четверо ранены в городе Айдахо-Сити, где была открыта стрельба в торговом центре. Об этом сообщили в местном управлении полиции. Как отмечает Idahonews, деталей операции правоохранительные органы пока не раскрывают.

Известно лишь, что, когда полиция прибыла в торговый центр Boise Towne Square Mall после сообщений о стрельбе, там она встретила мужчину, который подходил под описание злоумышленника. С ним завязалась перестрелка. Звуки выстрелов были слышны на видео, которое публиковали люди из уже опустевшего здания. Затем сообщалось, что преступник арестован, он был один.

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Ранее Лайф сообщал, что в США три человека пострадали в результате стрельбы на вечеринке. В ходе потасовки неизвестный достал пистолет и выстрелил в толпу возле дома.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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