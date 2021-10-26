Жертвами стрельбы в торговом центре в Айдахо стали два человека

Два человека погибли, четверо ранены в городе Айдахо-Сити, где была открыта стрельба в торговом центре. Об этом сообщили в местном управлении полиции. Как отмечает Idahonews, деталей операции правоохранительные органы пока не раскрывают.

Известно лишь, что, когда полиция прибыла в торговый центр Boise Towne Square Mall после сообщений о стрельбе, там она встретила мужчину, который подходил под описание злоумышленника. С ним завязалась перестрелка. Звуки выстрелов были слышны на видео, которое публиковали люди из уже опустевшего здания. Затем сообщалось, что преступник арестован, он был один.