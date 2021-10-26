Британцы поделились страхом, что останутся без еды в Рождество из-за кризиса

Британцы боятся, что из-за сбоев с поставками останутся без еды на Рождество, в связи с чем в стране начали массово закупать ингредиенты для праздничных блюд. С начала октября резко выросли продажи замороженной индейки, начинки для фаршированной птицы, полуфабрикатов.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на данные аналитической компании Kantar, британская сеть супермаркетов Iceland, специализирующаяся на замороженных продуктах, сообщила о росте спроса на индейку на 400 процентов. Другие крупные ретейлеры также подтвердили рост "предпраздничных" продаж. При этом отмечается, что поставки рождественской птицы поставщиками из-за дефицита рабочих рук снизились. Об угрозе нехватки продукции сообщили и мясопереработчики. В стране также сохраняются опасения по поводу поставок углекислого газа, используемого при убое животных.

До этого в октябре жители Великобритании жаловались на нехватку еды и топлива. Согласно отчёту Национальной статистической службы, 23 процента граждан заявили, что не могут купить продукты питания, а 15 процентов столкнулись с трудностями при попытке приобрести топливо.