Жертвами попытки госпереворота и протестов в Судане стали семь человек

Семь человек погибли, ещё 140 пострадали в ходе протестов в Судане. Они вспыхнули после попытки госпереворота, предпринятой военными. Данные о погибших и пострадавших приводят представители Министерства здравоохранения страны.

Ранее стало известно, что в Судане военные арестовали министров и окружили дом премьера. В современной истории этой страны представители армии уже десятки раз пытались совершить госпереворот. Последняя попытка была предпринята в сентябре этого года, однако её предотвратила армия. Танки тогда перекрыли дорогу к мосту Омдурман в столице страны.