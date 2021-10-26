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Жертвами попытки госпереворота и протестов в Судане стали семь человек

Улицы заполонили десятки тысяч протестующих, чтобы выразить несогласие с попыткой военных захватить власть в государстве.

25 октября, 22:41
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Sudan_tweet/status/1452501667459518466?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sudan_tweet</a></p>

Фото © Twitter / Sudan_tweet

Семь человек погибли, ещё 140 пострадали в ходе протестов в Судане. Они вспыхнули после попытки госпереворота, предпринятой военными. Данные о погибших и пострадавших приводят представители Министерства здравоохранения страны.

Как пишет Reuters, причиной гибели людей стали огнестрельные ранения. Другие подробности не приводятся.

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Ранее стало известно, что в Судане военные арестовали министров и окружили дом премьера. В современной истории этой страны представители армии уже десятки раз пытались совершить госпереворот. Последняя попытка была предпринята в сентябре этого года, однако её предотвратила армия. Танки тогда перекрыли дорогу к мосту Омдурман в столице страны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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