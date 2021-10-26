Жертвами попытки госпереворота и протестов в Судане стали семь человек
Улицы заполонили десятки тысяч протестующих, чтобы выразить несогласие с попыткой военных захватить власть в государстве.
Фото © Twitter / Sudan_tweet
Семь человек погибли, ещё 140 пострадали в ходе протестов в Судане. Они вспыхнули после попытки госпереворота, предпринятой военными. Данные о погибших и пострадавших приводят представители Министерства здравоохранения страны.
Как пишет Reuters, причиной гибели людей стали огнестрельные ранения. Другие подробности не приводятся.
Ранее стало известно, что в Судане военные арестовали министров и окружили дом премьера. В современной истории этой страны представители армии уже десятки раз пытались совершить госпереворот. Последняя попытка была предпринята в сентябре этого года, однако её предотвратила армия. Танки тогда перекрыли дорогу к мосту Омдурман в столице страны.
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