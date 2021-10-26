Российская пшеница рекордно подорожала для экспорта

Цены на российскую пшеницу при экспорте рекордно поднялись и достигли уже $315 за тонну. Об этом сообщили в аналитической компании "Совэкон", которая изучает аграрные рынки.

"На прошлой неделе цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% в глубоководных портах России выросли на $3 — до $316 за тонну на условиях FOB, что является самым высоким уровнем с 2012–2013 года", — приводит ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что два фактора такого роста цен — высокие мировые котировки и укрепление российской национальной валюты.

В "Совэконе" полагают, что в ближайшее время предложение на внутреннем рынке будет ограниченным, а рубль продолжит укрепляться. В результате стоимость пшеницы на экспорт продолжит расти. Внутри страны рост цен не ожидается.