Российские военные моряки спасли панамское судно от пиратов

Российские военные моряки спасли контейнеровоз под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе. Чтобы не попасть в руки вооружённых людей, экипаж судна "Люция" прятался в машинном отделении, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.





"25 октября экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана", — говорится в сообщении ведомства.

Вертолёт Ка-27ПС с подразделением морской пехоты поднялся с борта российского корабля и немедленно направился в район происшествия. Как рассказали в Минобороны, пираты покинули судно при появлении вертолёта и на полной скорости направились в сторону берега на своей лодке. После этого группа антитеррора освободила экипаж и досмотрела судно.