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Российские военные моряки спасли панамское судно от пиратов

Операция проходила в Гвинейском заливе, был задействован большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

25 октября, 21:55
<p>БПК "Вице-адмирал Кулаков". Фото © Минобороны РФ</p>

БПК "Вице-адмирал Кулаков". Фото © Минобороны РФ

Российские военные моряки спасли контейнеровоз под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе. Чтобы не попасть в руки вооружённых людей, экипаж судна "Люция" прятался в машинном отделении, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

  • Фото © Минобороны РФ
    Фото © Минобороны РФ
  • Фото © Минобороны РФ
    Фото © Минобороны РФ

Фото © Минобороны РФ

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"25 октября экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана", — говорится в сообщении ведомства.

Вертолёт Ка-27ПС с подразделением морской пехоты поднялся с борта российского корабля и немедленно направился в район происшествия. Как рассказали в Минобороны, пираты покинули судно при появлении вертолёта и на полной скорости направились в сторону берега на своей лодке. После этого группа антитеррора освободила экипаж и досмотрела судно.

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Ранее президент России Владимир Путин призвал объединиться под эгидой ООН для борьбы с морскими пиратами. Он отметил, что российская сторона многое делает для сохранения и укрепления международного правопорядка на море.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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