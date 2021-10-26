Американский писатель вышел в магазин, а "оказался в СССР"

Американский писатель Ник Адамс, активно поддерживающий экс-президента страны Дональда Трампа, обнаружил пустые полки в продуктовом магазине. Соответствующий пост он опубликовал в своём аккаунте в "Твиттере".

"Я просто ходила по магазинам, а полки были пустыми! Это Советская Россия или Америка?!", – задался вопросом писатель.

В комментариях к посту другие пользователи "Твиттера" рассказали об аналогичной ситуации в разных штатах. Некоторые пожаловались, что им было не просто купить кошачий корм. Другие написали, что не нашли на полках привычных для них продуктов.