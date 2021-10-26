Американский писатель вышел в магазин, а "оказался в СССР"
Ник Адамс возмущён пустыми полками и сетует на это в социальных сетях, поддерживая шквал возмущения подписчиков.
Фото © Pixabay
Американский писатель Ник Адамс, активно поддерживающий экс-президента страны Дональда Трампа, обнаружил пустые полки в продуктовом магазине. Соответствующий пост он опубликовал в своём аккаунте в "Твиттере".
"Я просто ходила по магазинам, а полки были пустыми! Это Советская Россия или Америка?!", – задался вопросом писатель.
В комментариях к посту другие пользователи "Твиттера" рассказали об аналогичной ситуации в разных штатах. Некоторые пожаловались, что им было не просто купить кошачий корм. Другие написали, что не нашли на полках привычных для них продуктов.
Ранее Лайф рассказывал, что Трамп предрёк крах США в ближайшие три года. После такого заявления ведущий программы Шон Спайсер поспешно свернул беседу с политиком.
Комментариев: 0