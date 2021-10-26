Путин подписал указ о награждении врачей из нескольких регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении врачей из разных российских регионов. Среди них замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции наградить орденом Пирогова Гриднева Олега Владимировича — заместителя министра здравоохранения Российской Федерации", — отмечается в тексте указа.

Такую же награду получили ещё четыре медика, один из которых посмертно. А медали Луки Крымского удостоены три медицинских работника. Помимо этого, один врач получил орден Почёта, ещё один медик награждён медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени.