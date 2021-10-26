Путин подписал указ о награждении врачей из нескольких регионов
Награды получат медики, которые внесли большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении врачей из разных российских регионов. Среди них замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции наградить орденом Пирогова Гриднева Олега Владимировича — заместителя министра здравоохранения Российской Федерации", — отмечается в тексте указа.
Такую же награду получили ещё четыре медика, один из которых посмертно. А медали Луки Крымского удостоены три медицинских работника. Помимо этого, один врач получил орден Почёта, ещё один медик награждён медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Лайф рассказывал, что Путин уже награждал медиков за борьбу с пандемией коронавируса. Ордена Пирогова были удостоены работники сферы здравоохранения из разных регионов — как врачи, так и медсёстры.
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