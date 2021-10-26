Критический дефицит кислорода образовался в больницах двух областей Украины
Медики жалуются, что поставщики не выполняют свои обязательства. На кону оказались жизни пациентов.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
В больницах Черниговской и Херсонской областей Украины сложилась критическая ситуация с обеспечением кислородом. Как пишут украинские СМИ, всему виной перебои с поставками.
"Непонятно, что является причиной проблем с поставками, но, насколько мне известно, два украинских завода, которые производят кислород, остановились на профилактический плановый ремонт. Почему два завода остановились на профилактический ремонт именно в разгар эпидемии, когда это можно было сделать летом, — я не понимаю", — приводит УНИАН слова генерального директора Черниговской городской больницы № 2 Владислава Кухара.
Не менее критическая ситуация наблюдается в Херсонской области. Зампредседателя облгосадминистрации Николай Якименко заявил, что в регионе запаса кислорода для больных хватит на три дня.
"Очень сложная ситуация с кислородом. Она не критична, она сложная... В настоящее время область снабжена кислородом на трое суток", — сказал он.
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Ранее Лайф сообщал, что на Украине продлили адаптивный карантин до конца года. Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.
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