Критический дефицит кислорода образовался в больницах двух областей Украины

В больницах Черниговской и Херсонской областей Украины сложилась критическая ситуация с обеспечением кислородом. Как пишут украинские СМИ, всему виной перебои с поставками.

"Непонятно, что является причиной проблем с поставками, но, насколько мне известно, два украинских завода, которые производят кислород, остановились на профилактический плановый ремонт. Почему два завода остановились на профилактический ремонт именно в разгар эпидемии, когда это можно было сделать летом, — я не понимаю", — приводит УНИАН слова генерального директора Черниговской городской больницы № 2 Владислава Кухара.

Не менее критическая ситуация наблюдается в Херсонской области. Зампредседателя облгосадминистрации Николай Якименко заявил, что в регионе запаса кислорода для больных хватит на три дня.

"Очень сложная ситуация с кислородом. Она не критична, она сложная... В настоящее время область снабжена кислородом на трое суток", — сказал он.