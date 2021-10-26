НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Критический дефицит кислорода образовался в больницах двух областей Украины

Медики жалуются, что поставщики не выполняют свои обязательства. На кону оказались жизни пациентов.

25 октября, 21:14
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко </p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В больницах Черниговской и Херсонской областей Украины сложилась критическая ситуация с обеспечением кислородом. Как пишут украинские СМИ, всему виной перебои с поставками.

"Непонятно, что является причиной проблем с поставками, но, насколько мне известно, два украинских завода, которые производят кислород, остановились на профилактический плановый ремонт. Почему два завода остановились на профилактический ремонт именно в разгар эпидемии, когда это можно было сделать летом, — я не понимаю",приводит УНИАН слова генерального директора Черниговской городской больницы № 2 Владислава Кухара.

Не менее критическая ситуация наблюдается в Херсонской области. Зампредседателя облгосадминистрации Николай Якименко заявил, что в регионе запаса кислорода для больных хватит на три дня.

"Очень сложная ситуация с кислородом. Она не критична, она сложная... В настоящее время область снабжена кислородом на трое суток", — сказал он.

"Приходим, а тут нас такой ждёт сюрприз": На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за коронавируса

"Приходим, а тут нас такой ждёт сюрприз": На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за коронавируса

Ранее Лайф сообщал, что на Украине продлили адаптивный карантин до конца года. Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1