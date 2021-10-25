Главврач Филатовской больницы призвал москвичей провести нерабочие дни дома. Видео © Телеграм-канал / Валерий Вечорко

Главный врач московской Филатовской больницы обратился к жителям города с призывом провести грядущие нерабочие дни дома. Валерий Вечорко рассказал, что почти половина (462 человека) из пациентов с подтверждённым статусом CoViD-19 (1048 человек) поступили в реанимационное отделение больницы.

"Ситуация в городе по-прежнему крайне напряжённая. Введение властями нерабочих дней — эффективный способ снизить заболеваемость и смертность от CoViD-19. Давайте проведём это время среди близких, в парке или на даче, по возможности отказавшись от посещения общественных мест", — призвал Вечорко в своём аккаунте в Telegram-канале.

Он привёл и другие данные. Так, в тяжёлом состоянии с 18 по 25 октября были 2% из поступивших, лишь 1% — вакцинированные. Вечорко отмечает, что с 18 октября учреждение полностью работает в режиме инфекционного госпиталя. На 25 октября на лечении в стационаре находится 1372 человека, 176 из которых в отделениях реанимации. Также в ролике он не без горькой иронии обращается к тем, кто пользуется "покупными", фальшивыми сертификатами о вакцинации, приглашая их на виртуальную экскурсию по палатам.

"Если Вы заболеете — вот койки, они очень комфортные", — говорит врач.

"Правда, придётся лежать строго на животе. Начнёте задыхаться — этот прибор покажет, сколько осталось от ваших лёгких. А это — ИВЛ, он буквально будет дышать за вас. С этим он точно справится. А справитесь ли вы? Это реанимация, последнее место, откуда есть шанс вернуться домой. А это самый тихий коридор в больнице, здесь может закончиться ваша экскурсия. Не платите за неё жизнью", — показывает Вечорко больницу.

Ранее Лайф сообщал, что главврач Филатовской больницы назвал три причины высокой смертности от ковида в России. По мнению медика, часть вины за это лежит на самих гражданах, которые не спешат в центры вакцинации.