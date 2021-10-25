В Египте отменён режим ЧП, введённый больше четырёх лет назад

В Египте снят режим чрезвычайного положения, введённый более четырёх лет назад. Об этом сообщил президент страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

"Египет стал усилиями его великого народа и верных граждан оазисом стабильности и безопасности в регионе. Поэтому я решил впервые за много лет не продлевать действие чрезвычайного положения в стране", — говорится в сообщении Абдул-Фаттаха Ас-Сиси на его странице в "Фейсбуке".

По словам президента Египта, к этому решению граждане страны шли несколько лет, "искренне участвуя во всех усилиях по развитию и строительству" страны. Абдул-Фаттах Ас-Сиси подчеркнул, что очень рад разделить этот долгожданный момент с народом.

Напомним, режим чрезвычайного положения был введён в Египте в начале апреля 2017 года после серии терактов в храмах Танты и Александрии, когда жертвами атак террористов стало более 40 человек, ещё более 100 были ранены. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*. Затем, в соответствии с законом, чрезвычайное положение продлевалось каждый раз на три месяца.