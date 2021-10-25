В Набережных Челнах скончалась девушка, пострадавшая при взрыве в квартире

В Набережных Челнах скончалась девушка, которая пострадала при взрыве в квартире и была извлечена из-под завалов. По данным Лайфа, факт смерти Аделины З. был констатирован в 22:10. Как отмечает телеграм-канал SHOT, она — дочь той самой соседки, на которую писал заявления владелец квартиры, в которой, предположительно, и произошёл взрыв.