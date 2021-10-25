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В Набережных Челнах скончалась девушка, пострадавшая при взрыве в квартире

Она была среди тех, кого пришлось спасать из-под завалов. Затем пострадавшая была доставлена в больницу.

25 октября, 20:09
<p>Фото © Мэрия Набережных Челнов</p>

Фото © Мэрия Набережных Челнов

В Набережных Челнах скончалась девушка, которая пострадала при взрыве в квартире и была извлечена из-под завалов. По данным Лайфа, факт смерти Аделины З. был констатирован в 22:10. Как отмечает телеграм-канал SHOT, она — дочь той самой соседки, на которую писал заявления владелец квартиры, в которой, предположительно, и произошёл взрыв.

Владелец взорвавшейся в Набережных Челнах квартиры жаловался, что её пытаются отнять

Владелец взорвавшейся в Набережных Челнах квартиры жаловался, что её пытаются отнять

Информацию о смерти девушки подтвердили и в Мэрии Набережных Челнов. Отмечается, что она скончалась в больнице.

Лайф рассказывал, что в результате взрыва произошло обрушение на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, тоже был спасён. Людей под завалами больше нет.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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