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Девушку достали из-под завалов после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжёлое. Как сообщили в Минздраве республики, её доставляют в больницу. Предварительно, под обломками больше никого нет.

25 октября, 17:02

Фото © Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов

Ещё одну пострадавшую достали из-под завалов после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

"По состоянию на 19:25 (мск), из-под завалов в результате происшествия в городе Набережные Челны извлекли девушку 1999 года рождения. Состояние стабильно тяжёлое. Доставляется в больницу скорой медицинской помощи", — отметили в ведомстве.

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По данным местных СМИ, пострадавшая находилась на четвёртом этаже под бетонными плитами. Сотрудники МЧС вытащили её из-под обломков при помощи гидравлического оборудования. Ранее сообщалось, что спасатели извлекли пенсионера, в чьей квартире произошёл взрыв, а также двух подростков, вызволение одного из них попало на видео. По предварительным данным, под завалами больше никого нет.

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Напомним, о взрыве стало известно сегодня ранее. Обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх.

По факту ЧП следователи возбудили дело по статье "Оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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