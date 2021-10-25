Девушку достали из-под завалов после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Ещё одну пострадавшую достали из-под завалов после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

"По состоянию на 19:25 (мск), из-под завалов в результате происшествия в городе Набережные Челны извлекли девушку 1999 года рождения. Состояние стабильно тяжёлое. Доставляется в больницу скорой медицинской помощи", — отметили в ведомстве.

По данным местных СМИ, пострадавшая находилась на четвёртом этаже под бетонными плитами. Сотрудники МЧС вытащили её из-под обломков при помощи гидравлического оборудования. Ранее сообщалось, что спасатели извлекли пенсионера, в чьей квартире произошёл взрыв, а также двух подростков, вызволение одного из них попало на видео. По предварительным данным, под завалами больше никого нет.

Напомним, о взрыве стало известно сегодня ранее. Обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх.