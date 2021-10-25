При взрыве в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах куски стен отбросило на несколько метров, в том числе и на дорогу, где в этот момент находились люди. Валентина с ребёнком пересекали перекрёсток и чудом избежали повреждений.

Всё произошло в час пик, рядом с домом проходило много людей. В этот момент многие повыскакивали из машин и побежали смотреть, нужна ли кому-то помощь, заметила горожанка. По словам женщины, специалисты часто проверяют газовое оборудование в жилых домах, в 2021 году такие проверки проходили уже дважды, а газовики замечают, что ходят даже чаще, чем установлено в плане.