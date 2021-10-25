"Увидели, как остатки стен летели": Женщина с ребёнком чудом спаслась от взрыва в Набережных Челнах
При этом она поделилась, что специалисты часто проверяют состояние газового оборудования в домах, даже перевыполняя план.
Дорога перед зданием, где произошёл взрыв. Скриншот видео © LIFE
При взрыве в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах куски стен отбросило на несколько метров, в том числе и на дорогу, где в этот момент находились люди. Валентина с ребёнком пересекали перекрёсток и чудом избежали повреждений.
"Только перешли — и сзади взрыв, пыль, дым, гарь. Обернулись, увидели, как остатки стен летели", — приводит её слова Ura.ru.
Всё произошло в час пик, рядом с домом проходило много людей. В этот момент многие повыскакивали из машин и побежали смотреть, нужна ли кому-то помощь, заметила горожанка. По словам женщины, специалисты часто проверяют газовое оборудование в жилых домах, в 2021 году такие проверки проходили уже дважды, а газовики замечают, что ходят даже чаще, чем установлено в плане.
Напомним, о взрыве газа стало известно сегодня ранее. Обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков, вызволение одного из них попало на видео. По предварительным данным, заблокированной остаётся девушка. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, также спасён.
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