Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах исчезновения актрисы Светличной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГУ СК РФ по г. Москве доложить об обстоятельствах возможного исчезновения звезды советского кино, заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Об этом говорится на сайте СК РФ.

"Светлана Афанасьевна неоднократно принимала участие в творческих встречах и торжественных мероприятиях с кадетами и молодыми следователями. Она всегда проявляет неравнодушие и отзывчивость в вопросах воспитания молодого поколения. И в этой ситуации ведомство также не может остаться в стороне от произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.