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Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах исчезновения актрисы Светличной

Звезда советского кино пропала в Москве и уже несколько дней не выходит на связь с родственниками.

25 октября, 20:05
<p>Светлана Светличная. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/3817/foto/i5/483693/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кино-театр.ру"</a></p>

Светлана Светличная. Фото © "Кино-театр.ру"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГУ СК РФ по г. Москве доложить об обстоятельствах возможного исчезновения звезды советского кино, заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Об этом говорится на сайте СК РФ.

"Светлана Афанасьевна неоднократно принимала участие в творческих встречах и торжественных мероприятиях с кадетами и молодыми следователями. Она всегда проявляет неравнодушие и отзывчивость в вопросах воспитания молодого поколения. И в этой ситуации ведомство также не может остаться в стороне от произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее сын Светличной рассказал Лайфу, что актриса пропала после того, как переехала поближе к родственникам. Как утверждает мужчина, правоохранители уже побывали в квартире звезды, ничего подозрительного замечено не было.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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