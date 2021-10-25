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"Сердце разбито": Жена Болдуина впервые прокомментировала трагедию на съёмочной площадке

Супруга американского киноактёра написала, что сочувствует семье погибшей женщине и, конечно, поддерживает своего мужа.

25 октября, 19:35
<p>Фото ©Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B5JxG7KHp54/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Хилариа Болдуин</a></p>

Фото ©Instagram/Хилариа Болдуин

Супруга американского актёра Алека Болдуина впервые прокомментировала произошедший на съёмочной площадке фильма "Ржавчина" трагический случай с участием её мужа. Она написала у себя в соцсетях, что шокирована случившимся.

"Моё сердце с Галиной, с её мужем, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет таких слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито", - написала Хилариа Болдуин в своём аккаунте в "Инстаграме".

Сам Болдуин же ранее сообщил, что сотрудничает с полицией в расследовании случившегося. Он поддерживает контакт с семьёй Хатчинс, готов оказывать поддержку.

Следствие заинтересовалось ролью двух человек в убийстве Алеком Болдуином оператора

Следствие заинтересовалось ролью двух человек в убийстве Алеком Болдуином оператора

Ранее Лайф сообщал, что отец трагически погибшей украинки снял с Болдуина ответственность за гибель дочери. Мать и сестра оператора оформляют визы в США. Они намерены лететь за океан, чтобы поддержать мужа и девятилетнего сына Хатчинс.

Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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