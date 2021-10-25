Супруга американского актёра Алека Болдуина впервые прокомментировала произошедший на съёмочной площадке фильма "Ржавчина" трагический случай с участием её мужа. Она написала у себя в соцсетях, что шокирована случившимся.

"Моё сердце с Галиной, с её мужем, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет таких слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито", - написала Хилариа Болдуин в своём аккаунте в "Инстаграме".

Сам Болдуин же ранее сообщил, что сотрудничает с полицией в расследовании случившегося. Он поддерживает контакт с семьёй Хатчинс, готов оказывать поддержку.