"Сердце разбито": Жена Болдуина впервые прокомментировала трагедию на съёмочной площадке
Супруга американского киноактёра написала, что сочувствует семье погибшей женщине и, конечно, поддерживает своего мужа.
Фото ©Instagram/Хилариа Болдуин
Супруга американского актёра Алека Болдуина впервые прокомментировала произошедший на съёмочной площадке фильма "Ржавчина" трагический случай с участием её мужа. Она написала у себя в соцсетях, что шокирована случившимся.
"Моё сердце с Галиной, с её мужем, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет таких слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито", - написала Хилариа Болдуин в своём аккаунте в "Инстаграме".
Сам Болдуин же ранее сообщил, что сотрудничает с полицией в расследовании случившегося. Он поддерживает контакт с семьёй Хатчинс, готов оказывать поддержку.
Ранее Лайф сообщал, что отец трагически погибшей украинки снял с Болдуина ответственность за гибель дочери. Мать и сестра оператора оформляют визы в США. Они намерены лететь за океан, чтобы поддержать мужа и девятилетнего сына Хатчинс.
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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