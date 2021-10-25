Свыше 90 человек эвакуировано из дома в Набережных Челнах, где взорвалась квартира. Видео © ГУ МЧС России по Татарстану

В целях безопасности из дома в Набережных Челнах, где сегодня взорвалась квартира, эвакуированы 93 человека, в том числе 18 детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан. Там добавили, что 23 человека эвакуированы из подъезда, где и произошёл взрыв. Они в гостинице, там их обеспечили горячим питанием.

"Остальные эвакуированные 70 человек размещены в четырёх автобусах для обогрева", — добавили в спасательном ведомстве.

В МЧС также уточняют, что спасатели уже завершили обследование завалов и убедились, что под ними больше никого нет. К ликвидации последствий ЧС были привлечены 249 человек и 76 единиц техники. К работе по разбору завалов готовы приступить семь единиц тяжёлой инженерной техники. Место ЧП посетили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава местного ГУ МЧС РФ Рафис Хабибуллин и глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.