В квартире — эпицентре взрыва в доме в Набережных Челнах более 10 лет стояла заглушка
Никаких долгов за услуги ЖКХ пожилой мужчина, проживавший в ней, не имел и все платежи оформлял вовремя. Вероятно, причиной случившегося стала утечка.
Фото © Пресс-служба мэра Набережных Челнов
В 2010 году пенсионеру Владимиру Р., взрыв в квартире которого привёл к разрушению жилого дома в Набережных Челнах, поставили заглушку за нарушение пользования газом. Как стало известно Лайфу, в марте этого года специалисты были у мужчины и проверяли оборудование — заглушка была на месте.
При этом долгов по ЖКХ мужчина не имел и все платежи оформлял вовремя. Вероятно, он мог самовольно пользоваться топливом, однако, по нашим данным, самостоятельно оборудование он себе не устанавливал. Более реальной версией случившегося всё же является утечка.
Напомним, о взрыве газа стало известно сегодня ранее. Обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажа. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков, вызволение одного из них попало на видео, а также девушку. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, спасён. По предварительным данным, больше людей под обломками нет.
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