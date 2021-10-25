В квартире — эпицентре взрыва в доме в Набережных Челнах более 10 лет стояла заглушка

В 2010 году пенсионеру Владимиру Р., взрыв в квартире которого привёл к разрушению жилого дома в Набережных Челнах, поставили заглушку за нарушение пользования газом. Как стало известно Лайфу, в марте этого года специалисты были у мужчины и проверяли оборудование — заглушка была на месте.