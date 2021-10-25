Критик Шнейдеров призвал не разжимать кулаки, чтобы фильм Киры Коваленко попал в шорт-лист "Оскара"

Известный кинокритик Давид Шнейдеров рад, что от России на "Оскар" отправится драма "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, хотя сам он болел за "Уроки фарси" Вадима Перельмана. По словам эксперта, предсказать успех этой картины у американской киноакадемии невозможно. И тем не менее, по словам собеседника Лайфа, это очень достойный фильм.

"Дальше будем только сжимать кулаки, чтобы это вполне достойное кино попало в шорт-лист, а ещё лучше — в номинацию и, уж предел мечтаний, стало лучшим иностранным проектом. Фильм отвечает всем требованиям: это авторское кино, это кино малобюджетное, без безумных гонораров звёзд. Это те критерии, которым должен отвечать фильм на иностранном языке. Поэтому шансы, безусловно, есть", — заключил Шнейдеров.