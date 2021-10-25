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Как реагировать на жестокие сцены в популярном у детей сериале "Игра в кальмара", объяснила психолог

Не надо навязывать разговор или закрывать глаза на просмотр ими такого контента, лучше всего провести дискуссию и разъяснить спорные моменты, уточнила Шалапанова.

25 октября, 19:21
<p>Кадр из сериала "Игра в кальмара" /<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1301710/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1301710/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Кадр из сериала "Игра в кальмара" / © "Кинопоиск"

Контент не способен спровоцировать ребёнка на тревожные поступки, ведь к ним у него должна быть предрасположенность. Об этом заявила психолог Владислава Шалапанова, объясняя, как реагировать на жестокие сцены в популярном среди подростков сериале "Игра в кальмара".

В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" эксперт рассказала, что основную часть аудитории сериала составляют несовершеннолетние, что связано с выбросом адреналина, который они получают при просмотре. Однако жестокие сцены в сериале станут основой к такому поведению у детей, заметила собеседница, ведь жестокость не формируется лишь от сериала, на это влияет окружение — то, как воспитывается ребёнок, что за атмосфера царит в семье и кругу друзей.

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Если подросток увидел какой-либо контент, несмотря на рейтинговые запреты и родительский контроль, то лучше всего поговорить с ним. Таким образом удастся узнать, чем его заинтересовал сериал или фильм, как он относится к спорным моментам, и привлечь внимание к хорошему посылу, если он там есть, посоветовала психолог.

Она призвала обсудить сериал с ребёнком после совместного просмотра. По словам эксперта, это даст возможность понаблюдать за реакцией несовершеннолетнего на жестокие сцены и покажет, какие эмоции он в этот момент испытывает. Кроме того, можно будет обсудить эмоциональный момент по горячим следам, если станет ясно, что это необходимо. При этом не следует навязывать разговор с ребёнком или не обращать внимания на просмотр такого контента, предупредила Шалапанова.

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Ранее нейропсихолог объяснил популярность сериала "Игра в кальмара". Он отметил, что успех веб-новинки в жанре выживания связан с дофаминовой зависимостью.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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