Как реагировать на жестокие сцены в популярном у детей сериале "Игра в кальмара", объяснила психолог

Контент не способен спровоцировать ребёнка на тревожные поступки, ведь к ним у него должна быть предрасположенность. Об этом заявила психолог Владислава Шалапанова, объясняя, как реагировать на жестокие сцены в популярном среди подростков сериале "Игра в кальмара".

В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" эксперт рассказала, что основную часть аудитории сериала составляют несовершеннолетние, что связано с выбросом адреналина, который они получают при просмотре. Однако жестокие сцены в сериале станут основой к такому поведению у детей, заметила собеседница, ведь жестокость не формируется лишь от сериала, на это влияет окружение — то, как воспитывается ребёнок, что за атмосфера царит в семье и кругу друзей.

Если подросток увидел какой-либо контент, несмотря на рейтинговые запреты и родительский контроль, то лучше всего поговорить с ним. Таким образом удастся узнать, чем его заинтересовал сериал или фильм, как он относится к спорным моментам, и привлечь внимание к хорошему посылу, если он там есть, посоветовала психолог.

Она призвала обсудить сериал с ребёнком после совместного просмотра. По словам эксперта, это даст возможность понаблюдать за реакцией несовершеннолетнего на жестокие сцены и покажет, какие эмоции он в этот момент испытывает. Кроме того, можно будет обсудить эмоциональный момент по горячим следам, если станет ясно, что это необходимо. При этом не следует навязывать разговор с ребёнком или не обращать внимания на просмотр такого контента, предупредила Шалапанова.