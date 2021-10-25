Аналитики выяснили, как россияне готовятся к зимнему отдыху

Специалисты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip в ходе опроса выяснили, что большая часть россиян (91%) зимой хочет отдохнуть на природе в настоящей сказке. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

64% респондентов ответили, что хотели бы уехать в тепло. Причём 83% туристов считают, что уже сейчас пора планировать поездки за рубеж в зимний сезон. 97% россиян решатся на отдых, если появятся недорогие билеты.

Также отмечается, что 85% ждут новый сезон, чтобы отправиться в зимнее путешествие, 51% предпочитают спокойное времяпрепровождение, а 49% проголосовали за активный отдых. При этом большинство (86%) желающих проводить отпуск размеренно выбрали вариант отдыха на природе. А любители активного времяпрепровождения чаще всего голосовали за катание на лыжах (69%), реже — за сноуборд (31%).

Согласно данным ранних бронирований на декабрь текущего года, клиенты OneTwoTrip чаще всего покупают авиабилеты в Москву (доля бронирований от всех авиазаказов составляет 20,9%), Санкт-Петербург (12,7%) и Сочи (7,5%). Четвёртое место по продажам авиабилетов занимают Минеральные Воды (4,1%), пятое — Краснодар (3,7%), шестое — Калининград (3,3%). Закрывают топ-10 бронирований на первый месяц зимы Уфа (2,4%), Махачкала (2%), Стамбул (1,9%) и Казань (1,8%).

Отмечается, что OneTwoTrip провёл опрос на своих страницах в социальных сетях, в нём приняло участие 1300 пользователей.