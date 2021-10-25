В США признали Россию единственным поставщиком, способным помочь Европе

Только Россия может помочь Европе в преодолении энергетического кризиса, заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин. Он отметил, что Вашингтон не в силах указывать американским компаниям, кому поставлять сжиженный природный газ (СПГ). На онлайн-брифинге для иностранных журналистов его спросили, могут ли Штаты содействовать преодолению дефицита топлива.

"Думаю, США направляют значительные объёмы сжиженного природного газа на рынок. Американское правительство не даёт указаний нашим компаниям, кому продавать", — цитирует Хокстина ТАСС.

Представитель американского внешнеполитического ведомства уточнил, что США уже являются значимым, одним из крупнейших экспортёров на мировые рынки и сохраняют довольно значимую долю мирового рынка. Хокстин считает, в этом контексте Штаты "могут многое ещё сделать, что не сделано".

Вместе с этим он отметил, что Белый дом считает Россию единственным поставщиком природного газа на мировом рынке, способным значительно помочь Европе в условиях газового кризиса.

"У меня нет сомнения, и это подтвердило МЭА (Международное энергетическое агентство. — Прим. ред.), что единственным поставщиком, способным в настоящее время крупным образом повлиять на европейскую энергетическую безопасность нынешней зимой, является Россия", — сказал Хокстин.