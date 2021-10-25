Коллега убитой Болдуином украинки Хатчинс назвал виновных в её смерти
Продюсеры фильма брали на работу непрофессионалов, чтобы сэкономить деньги, утверждает Сергей Светной.
Фото © Instagram / halynahutchins
Кинооператор Халина Хатчинс, убитая на съёмках фильма "Ржавчина" актёром Алеком Болдуином, умерла на руках у своего коллеги Сергея Светного. Об этом он рассказал в "Фейсбуке".
"Да, я стоял плечом к плечу Галы во время этого рокового выстрела, который унёс её жизнь и ранил режиссёра Джоэла Соузу. Я держал её на руках, когда она умирала. На моих руках была её кровь. И я хочу высказать своё мнение, почему это случилось. Я считаю, что имею на это право", — сообщил Светной.
По его словам, трагедия произошла из-за непрофессионализма некоторых членов команды, а именно ответственных за оружие. Одна из них — "24-летняя девочка", как отметил Светной, и она не может быть мастером. Он объяснил, что "профессионалы — это люди, которые провели не один десяток лет на площадке и знают свою работу от А до Я". Коллега Хатчинс также сказал, что ответственность за безопасность на площадке у таких людей "на уровне рефлексов", "у них это в крови". Кроме того, вина в трагедии лежит и на продюсерах, поскольку они хотели сэкономить. Однако, по словам Светного, никакие деньги не стоят человеческой жизни.
"Я обращаюсь к вам, господа продюсеры! У нас очень интересная и хорошая работа и в то же время опасная. Мы снимаем в горах, на воде, под водой. У нас на площадке бывают взрывы, выстрелы, автомобильные аварии, электричество, в конце концов, и многое-многое другое. В целях экономии вы берёте не совсем квалифицированных людей на очень сложную и опасную работу, но, беря на работу непрофессионалов, вы подвергаете риску других людей, которые находятся рядом, и себя", — заявил Светной.
Лайф рассказывал, что следствие заинтересовалось ролью двух человек в убийстве Алеком Болдуином оператора. Один из них — оружейный эксперт, которая была ответственна за сопровождение съёмок. Она признавалась в неготовности к работе. Её первой картиной стал вестерн с Николасом Кейджем, и тогда всё прошло хорошо. Однако девушка говорила, что заряжать оружие холостыми патронами для неё "самое страшное".
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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