Коллега убитой Болдуином украинки Хатчинс назвал виновных в её смерти

Кинооператор Халина Хатчинс, убитая на съёмках фильма "Ржавчина" актёром Алеком Болдуином, умерла на руках у своего коллеги Сергея Светного. Об этом он рассказал в "Фейсбуке".

"Да, я стоял плечом к плечу Галы во время этого рокового выстрела, который унёс её жизнь и ранил режиссёра Джоэла Соузу. Я держал её на руках, когда она умирала. На моих руках была её кровь. И я хочу высказать своё мнение, почему это случилось. Я считаю, что имею на это право", — сообщил Светной.



По его словам, трагедия произошла из-за непрофессионализма некоторых членов команды, а именно ответственных за оружие. Одна из них — "24-летняя девочка", как отметил Светной, и она не может быть мастером. Он объяснил, что "профессионалы — это люди, которые провели не один десяток лет на площадке и знают свою работу от А до Я". Коллега Хатчинс также сказал, что ответственность за безопасность на площадке у таких людей "на уровне рефлексов", "у них это в крови". Кроме того, вина в трагедии лежит и на продюсерах, поскольку они хотели сэкономить. Однако, по словам Светного, никакие деньги не стоят человеческой жизни.

"Я обращаюсь к вам, господа продюсеры! У нас очень интересная и хорошая работа и в то же время опасная. Мы снимаем в горах, на воде, под водой. У нас на площадке бывают взрывы, выстрелы, автомобильные аварии, электричество, в конце концов, и многое-многое другое. В целях экономии вы берёте не совсем квалифицированных людей на очень сложную и опасную работу, но, беря на работу непрофессионалов, вы подвергаете риску других людей, которые находятся рядом, и себя", — заявил Светной.