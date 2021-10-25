Стоимость компании Tesla впервые превысила $1 триллион

Рыночная стоимость компании Tesla, созданной американским бизнесменом Илоном Маском, превысила на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи отметку в 1 триллион долларов. Как сообщает Financial Times, акции взлетели на фоне сделки с Hertz Global Holdings Inc, заказавшей сразу 100 тысяч электромобилей. Отмечается, что в основном были закуплены Tesla Model 3.

По данным издания, ценные бумаги компании Маска выросли на 9,38%, достигнув 993,78 доллара за акцию. Теперь Tesla встала в один ряд с такими крупнейшими мировыми корпорациями, как Apple (2,5 триллиона долларов), Amazon (1,7 триллиона долларов), Microsoft (2,3 триллиона долларов) и Alphabet (1,8 триллиона долларов).