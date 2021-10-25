Эрдоган заявил о разрешении дипломатического кризиса с послами 10 государств

Анкара расценила заявление послов десяти стран, в числе которых дипломаты США и Канады, о том, что они намерены уважать законы республики, как отступление. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров.

"Правосудие в Турции не будет слушать чьи-либо приказы. Заявления группы послов были направлены непосредственно против нашей страны и нашего суверенитета. Никто не сможет оставаться в Турции, если эта персона не будет проявлять уважение к нашей стране. Их новое заявление показывает, что они сделали шаг назад. Теперь они будут осторожнее в заявлениях", — цитирует Эрдогана Tr.euronews.

Турецкий лидер добавил, что в его стране "никогда не предпринимаются какие-либо действия без причины". Эрдоган добавил, что иностранцы либо принимают величие республики, либо продолжают бороться "в яме высокомерия и ненависти до тех пор, пока не задохнутся".

Ранее СМИ узнали о попытках уговорить Эрдогана не объявлять персонами нон грата послов десяти стран.