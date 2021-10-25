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Эрдоган заявил о разрешении дипломатического кризиса с послами 10 государств

Он отметил, что турецкая судебная система никому не подчиняется. И можно расценить заявление о невмешательстве в дела республики как "шаг назад".

25 октября, 18:34
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT77lD2ISD0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rterdogan</a></p>

Фото © Instagram / rterdogan

Анкара расценила заявление послов десяти стран, в числе которых дипломаты США и Канады, о том, что они намерены уважать законы республики, как отступление. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров.

"Правосудие в Турции не будет слушать чьи-либо приказы. Заявления группы послов были направлены непосредственно против нашей страны и нашего суверенитета. Никто не сможет оставаться в Турции, если эта персона не будет проявлять уважение к нашей стране. Их новое заявление показывает, что они сделали шаг назад. Теперь они будут осторожнее в заявлениях", — цитирует Эрдогана Tr.euronews.

Турецкий лидер добавил, что в его стране "никогда не предпринимаются какие-либо действия без причины". Эрдоган добавил, что иностранцы либо принимают величие республики, либо продолжают бороться "в яме высокомерия и ненависти до тех пор, пока не задохнутся".

Лидер оппозиции Турции назвал причины высылки послов десяти стран

Лидер оппозиции Турции назвал причины высылки послов десяти стран

Ранее СМИ узнали о попытках уговорить Эрдогана не объявлять персонами нон грата послов десяти стран.

Напомним, 23 октября стало известно, что Эрдоган отдал указание объявить персонами нон грата послов десяти стран. В их числе — главы американской и германской дипмиссий.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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