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Момент взрыва в доме в Набережных Челнах заснял ещё один видеорегистратор

Хлопок был такой силы, что обломки окон и штукатурки вылетели на проезжую часть под колёса проезжавших мимо автомобилей. Улицу вмиг заволокло пылью.

25 октября, 18:13

Скриншот видео © Telegram / SHOT

Ещё один видеорегистратор заснял момент взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах. Видео © Telegram / SHOT

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказался ещё один ролик с автомобильного видеорегистратора, запечатлевшего момент взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах.

На кадрах слышен оглушительный звук, люди, переходившие в этот момент дорогу, стали разбегаться в разные стороны. Стоит отметить, что хлопок был такой силы, что части штукатурки и окон вылетели под колёса проезжавших мимо автомобилей. Улица вмиг покрылась пылью.

В квартире — эпицентре взрыва в доме в Набережных Челнах более 10 лет стояла заглушка

В квартире — эпицентре взрыва в доме в Набережных Челнах более 10 лет стояла заглушка

Ранее Лайф уже публиковал два видео с моментом взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах — с видеорегистратора и с городской камеры.

Напомним, о взрыве газа стало известно сегодня ранее. Обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков, вызволение одного из них попало на видео, а также девушку. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, спасён. По предварительным данным, больше людей под обломками нет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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