Момент взрыва в доме в Набережных Челнах заснял ещё один видеорегистратор
Хлопок был такой силы, что обломки окон и штукатурки вылетели на проезжую часть под колёса проезжавших мимо автомобилей. Улицу вмиг заволокло пылью.
Скриншот видео © Telegram / SHOT
Ещё один видеорегистратор заснял момент взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах. Видео © Telegram / SHOT
В распоряжении телеграм-канала SHOT оказался ещё один ролик с автомобильного видеорегистратора, запечатлевшего момент взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах.
На кадрах слышен оглушительный звук, люди, переходившие в этот момент дорогу, стали разбегаться в разные стороны. Стоит отметить, что хлопок был такой силы, что части штукатурки и окон вылетели под колёса проезжавших мимо автомобилей. Улица вмиг покрылась пылью.
Ранее Лайф уже публиковал два видео с моментом взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах — с видеорегистратора и с городской камеры.
Напомним, о взрыве газа стало известно сегодня ранее. Обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков, вызволение одного из них попало на видео, а также девушку. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, спасён. По предварительным данным, больше людей под обломками нет.
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