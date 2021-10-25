Момент взрыва в доме в Набережных Челнах заснял ещё один видеорегистратор

Ещё один видеорегистратор заснял момент взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах. Видео © Telegram / SHOT

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказался ещё один ролик с автомобильного видеорегистратора, запечатлевшего момент взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах.

На кадрах слышен оглушительный звук, люди, переходившие в этот момент дорогу, стали разбегаться в разные стороны. Стоит отметить, что хлопок был такой силы, что части штукатурки и окон вылетели под колёса проезжавших мимо автомобилей. Улица вмиг покрылась пылью.