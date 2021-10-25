"Зависит только от нас": Вирусолог оценил вероятность улучшения ситуации по ковиду к концу года

Алексей Аграновский заметил, что вводимые карантинные меры сами по себе никого не вылечат, а лишь позволят разгрузить красные зоны и отложат кризис.