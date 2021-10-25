"Зависит только от нас": Вирусолог оценил вероятность улучшения ситуации по ковиду к концу года
Алексей Аграновский заметил, что вводимые карантинные меры сами по себе никого не вылечат, а лишь позволят разгрузить красные зоны и отложат кризис.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Улучшение ситуации с коронавирусом зависит только от самих людей, которые должны понять важность вакцинации. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский.
"Это зависит только от нас. Если люди будут вакцинироваться, то мы с этим быстро справимся и не с таким количеством потерь. Если не будем — эпидемия закончится в любом случае, но это вопрос цены", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Вирусолог заметил, что снижение заболеваемости не произойдёт само собой, а любая предпринимаемая мера — это палка о двух концах, ведь, с одной стороны, ограничения разгружают систему здравоохранения, находящуюся на пределе, но с другой — россияне уже привыкли к ним и на время нерабочих дней планируют себе отпуска. Карантинные меры сами по себе никого не вылечат, добавил Аграновский, а лишь позволят разгрузить красные зоны и отложат кризис.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ограничить контакты ради хорошей встречи Нового года. Она также посоветовала жителям страны провести нерабочие дни дома с семьёй. А тем, кто ещё не сделал прививку от ковида, — вакцинироваться. Кроме того, по её словам, вынужденные выходные не являются локдауном.
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