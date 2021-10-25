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Молдавия впервые закупила газ не у России

Однако это не означает завершение переговоров с "Газпромом" по новому контракту, они продолжаются, заверили в правительстве страны.

25 октября, 18:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Молдавия впервые в своей истории приобрела газ из альтернативных источников. Об этом сообщает правительство республики.

Сделка по пробной закупке одного миллиона кубометров топлива была осуществлена между государственной компанией Energocom и польской PGNiG.

"Это первая покупка газа из альтернативных источников в истории Республики Молдова", — сообщили в кабмине, уточнив, что Energocom получила семь предложений в ходе тендера.

В Молдавии хотят провести независимый аудит долга перед "Газпромом"

В Молдавии хотят провести независимый аудит долга перед "Газпромом"

Эта сделка никак не повлияет на обычных потребителей, для которых тариф останется неизменным. Кроме того, она не означает завершение переговоров с "Газпромом" по новому контракту, они продолжаются, заверили в правительстве страны.

Ранее Лайф рассказывал, что переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно. В "Газпроме" заявили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. При этом в российской компании считают виновными в сложившейся ситуации власти Молдавии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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