Молдавия впервые закупила газ не у России

Молдавия впервые в своей истории приобрела газ из альтернативных источников. Об этом сообщает правительство республики.

Сделка по пробной закупке одного миллиона кубометров топлива была осуществлена между государственной компанией Energocom и польской PGNiG.

"Это первая покупка газа из альтернативных источников в истории Республики Молдова", — сообщили в кабмине, уточнив, что Energocom получила семь предложений в ходе тендера.