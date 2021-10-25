Молдавия впервые закупила газ не у России
Однако это не означает завершение переговоров с "Газпромом" по новому контракту, они продолжаются, заверили в правительстве страны.
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Молдавия впервые в своей истории приобрела газ из альтернативных источников. Об этом сообщает правительство республики.
Сделка по пробной закупке одного миллиона кубометров топлива была осуществлена между государственной компанией Energocom и польской PGNiG.
"Это первая покупка газа из альтернативных источников в истории Республики Молдова", — сообщили в кабмине, уточнив, что Energocom получила семь предложений в ходе тендера.
Эта сделка никак не повлияет на обычных потребителей, для которых тариф останется неизменным. Кроме того, она не означает завершение переговоров с "Газпромом" по новому контракту, они продолжаются, заверили в правительстве страны.
Ранее Лайф рассказывал, что переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно. В "Газпроме" заявили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. При этом в российской компании считают виновными в сложившейся ситуации власти Молдавии.
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