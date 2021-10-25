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В Госдуме назвали провокацией угрозы министра обороны Германии в адрес России

По словам депутата Алексея Чепы, действия Минобороны России стали логичным ответом на недружественную выходку Берлина.

25 октября, 18:21
<p>Фото © <a href="http://duma.gov.ru/multimedia/photo/59080/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Государственной думы</a></p>

Фото © Пресс-служба Государственной думы

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал инцидент с немецким атташе, которому Минобороны России вручило ноту протеста из-за слов главы военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании Москвы. По мнению парламентария, поступок Берлина является не чем иным, как провокацией.

"Я этот шаг оцениваю со стороны Германии не иначе как провокационный. <...> По-моему, таких заявлений не было никогда после Второй мировой войны. Очень обидно, что [из Берлина] последовало такое вот заявление", — цитирует его "Дума ТВ".

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Чепа также добавил, что действия Минобороны РФ стали логичным ответом на выходку Германии.

Напомним, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО необходимо чётко продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. Она уверена, что альянсу следует ясно реагировать на действия и угрозы со стороны Москвы. При этом в бундестаге раскритиковали слова главы оборонного ведомства и призвали не усложнять работу нового правительства.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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