В Госдуме назвали провокацией угрозы министра обороны Германии в адрес России
По словам депутата Алексея Чепы, действия Минобороны России стали логичным ответом на недружественную выходку Берлина.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал инцидент с немецким атташе, которому Минобороны России вручило ноту протеста из-за слов главы военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании Москвы. По мнению парламентария, поступок Берлина является не чем иным, как провокацией.
"Я этот шаг оцениваю со стороны Германии не иначе как провокационный. <...> По-моему, таких заявлений не было никогда после Второй мировой войны. Очень обидно, что [из Берлина] последовало такое вот заявление", — цитирует его "Дума ТВ".
Чепа также добавил, что действия Минобороны РФ стали логичным ответом на выходку Германии.
Напомним, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО необходимо чётко продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. Она уверена, что альянсу следует ясно реагировать на действия и угрозы со стороны Москвы. При этом в бундестаге раскритиковали слова главы оборонного ведомства и призвали не усложнять работу нового правительства.
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