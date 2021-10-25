В Госдуме назвали провокацией угрозы министра обороны Германии в адрес России

По словам депутата Алексея Чепы, действия Минобороны России стали логичным ответом на недружественную выходку Берлина.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал инцидент с немецким атташе, которому Минобороны России вручило ноту протеста из-за слов главы военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании Москвы. По мнению парламентария, поступок Берлина является не чем иным, как провокацией.

"Я этот шаг оцениваю со стороны Германии не иначе как провокационный. <...> По-моему, таких заявлений не было никогда после Второй мировой войны. Очень обидно, что [из Берлина] последовало такое вот заявление", — цитирует его "Дума ТВ".

Чепа также добавил, что действия Минобороны РФ стали логичным ответом на выходку Германии.